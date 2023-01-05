الفارسي عن اجتماع إسطنبول: “التنظيم الإرهابي لا يرجى منه خير”

الوطن| رصد

علّق رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة درنة، يوسف الفارسي، على أهداف اجتماع علي الصلابي مع عدد من السياسيين الليبيين في مدينة إسطنبول التركية من أجل تغيير حكومة الدبيبة منتهية الولاية والاتفاق على المرحلة المقبلة.

وقال يوسف الفارسي، في تصريح رصده موقع “الوطن”، إن تنظيم الإخوان لن يكون إلا شوكة جديدة تُزرع في جسد الوطن، فالتنظيم الإرهابي لا يرتجى منه أي خير.

وأضاف الفارسي أن تحرك التنظيم بهذا الشكل جاء بعد إعلان القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر إعطاء السياسيين فرصة أخيرة لحل الأزمة فسعوا للانقلاب على الإرادة الشعبية وإرباك المشهد.

وأكد أن الإخوان يدركون أن الغضب الشعبي إذا تحرك مدعوما ومؤمنا ومحميا من جيشه الوطني فسيزيح هؤلاء إلى الأبد ولذلك يسعى تنظيم الإخوان لإيجاد خطة استباقية لوضع حل ولو ظاهري لضمان بقائهم في المشهد.

ولفت إلى أن الإخوان لو تملكوا السلطة هذه المرة فلن يغادروها إلا بالدماء ولهذا كانت عودة كثير من قياداتهم من الخارج في الفترة الأخيرة لدراسة المستجدات من الواقع ووضع الخطة المناسبة لهم.