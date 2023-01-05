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بالتنسيق مع اللافي.. الدبيبة يطالب الجهات التابعة لمجلس الوزراء بعرض مصروفات 2022

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان

أصدر، رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، تعليمات لكل الوزراء بالحكومة ورؤساء ومديري الهيئات والمصالح والأجهزة والمؤسسات والمراكز التابعة للوزارات ومجلس الوزراء، بعرض مصروفات عام 2022 على المنصات الإعلامية التابعة لها.

 وقال مكتب الدبيبة، إن أن ذلك يأتي عملًا بمبدأ الشفافية والإفصاح الشامل لنفقات الحكومة.

وأضاف المكتب، أن الدبيبة طالب تلك الجهات بالتنسيق مع وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية، وليد اللافي، لعرض مصروفات عام 2022 على المنصات الإعلامية التابعة لها.

وكان مصرف ليبيا المركزي، قد ذكر في تقرير حول الإيراد والإنفاق العام خلال العام الماضي، أن نفقات مجلس وزراء حكومة الوحدة والجهات التابعة له بلغت أكثر من 1.954 مليار دينار ليبي.


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صحيفة العنوان الليبية

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