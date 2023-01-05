الأرصاد تتوقع سقوط الأمطار على مناطق الشمال الغربي بداية من يوم غد

أخبار ليبيا 24

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الخميس، سقوط الأمطار على مناطق الشمال الغربي بداية من مساء يوم غد الجمعة، مشيرًا إلى أنها من المتوقع أن تكون الفرصة جيدة يوم السبت.

وقال المركز، إن السحب تتكاثر من حين لآخر على بعض مناطق الشمال ويتخللها أحيانًا سقوط أمطار متفرقة، مع احتمال ظهور ضباب آخر الليل والصباح الباكر على الجبل الأخضر.

وأضاف، أن درجات الحرارة في معدلاتها الفصلية على أغلب مناطق ليبيا. وذكر أنها تتراوح ما بين 14 إلى 19 درجة مئوية، وتكون منخفضة أثناء الليل وفي الصباح الباكر خاصة على المناطق الجبلية والصحراوية.