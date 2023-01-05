الدبيبة يطالب الجهات التابعة لمجلس الوزراء بعرض مصروفات 2022 على منصاتها الإعلامية

أخبار ليبيا 24

طالب، رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، جميع الجهات التابعة لمجلس الوزراء بعرض مصروفات عام 2022 على المنصات الإعلامية التابعة لها.

وقال مكتب الدبيبة، إن رئيس الوزراء يصدر تعليماته لكل الوزراء بالحكومة ورؤساء ومديري الهيئات والمصالح والأجهزة والمؤسسات والمراكز التابعة للوزارات ومجلس الوزراء، بعرض مصروفات عام 2022 على المنصات الإعلامية التابعة لها بالتنسيق مع وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية “وليد اللافي.

وأضاف، أن ذلك يأتي عملًا بمبدأ الشفافية والإفصاح الشامل لنفقات الحكومة.

أتى ذلك بينما كشف مصرف ليبيا المركزي أن نفقات مجلس الوزراء في حكومة الوحدة والجهات التابعة له بلغت خلال عام 2022 أكثر من 1.954 مليار دينار ليبي.