ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

05 January, 2023

تم بمركز جمرك ميناء مصراتة البحري ا تلاف أكبر شحنة من المواد المخدرة ضبطت من قبل مركز جمرك الميناء قادمة من سيراليون ترانزيت في اتجاه مالطا

وذكر مصدر اعلامي من ادارة الجمرك ان الكمية المضبوطة قدرت ” بـ 8.200.000 ” مليون قرص مخدر وحوالي ” 15 ” ألف قطعة حشيش استغرقت عملية اتلافها قرابة الاربع ساعات بالموقع المخصص لهذه العمليات

واشرف على عملية الاتلاف أعضاء نيابة شرق مصراتة وبتأمين من القوة المشتركة وفرع إدارة عمليات الأمن القضائي