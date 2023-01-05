ليبيا
اتلاف أكبر شحنة من المواد المخدرة ضبطت بجمرك ميناء مصراته
بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |
05 January, 2023
تم بمركز جمرك ميناء مصراتة البحري ا تلاف أكبر شحنة من المواد المخدرة ضبطت من قبل مركز جمرك الميناء قادمة من سيراليون ترانزيت في اتجاه مالطا
وذكر مصدر اعلامي من ادارة الجمرك ان الكمية المضبوطة قدرت ” بـ 8.200.000 ” مليون قرص مخدر وحوالي ” 15 ” ألف قطعة حشيش استغرقت عملية اتلافها قرابة الاربع ساعات بالموقع المخصص لهذه العمليات
واشرف على عملية الاتلاف أعضاء نيابة شرق مصراتة وبتأمين من القوة المشتركة وفرع إدارة عمليات الأمن القضائي
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