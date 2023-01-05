لجنة برلمانية تبحث مشروع قانون النقابات والاتحادات والروابط المهنية

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بحثت، لجنة شؤون النقابات والاتحادات والروابط المهنية بمجلس النواب، مشروع قانون النقابات والاتحادات والروابط المهنية.

ونقل المتحدث باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، عن نائب رئيس اللجنة، جبريل أوحيدة، قوله إن أعضاء اللجنة أبدوا ملاحظاتهم على مشروع القانون الذي سيتم إحالته لرئاسة مجلس النواب.

وأضاف أوحيدة، أن أعضاء اللجنة اتفقوا خلال الاجتماع على مزيد من دراسة أوضاع النقابات الحالية والاطلاع على إجراءات تأسيسها لمعرفة أوضاعها القانونية.

وأشار إلى أنه سوف يتم عقد اجتماع خلال الأيام المقبلة مع رؤساء النقابات والاتحادات والروابط المهنية.