عودة الهدوء إلى تاجوراء بعد مخاوف من اندلاع اشتباكات مسلحة

أخبار ليبيا 24

عادت الأمور إلى طبيعتها في تاجوراء شرقي طرابلس بعد مخاوف من اندلاع اشتباكات مسلح بسبب خلاف بين ما يعرف بكتيبتي “رحبة الدروع” و”الشهيدة صبرية”، وذلك بعد تدخل مشايخ وأعيان المدينة.

وشهدت تاجوراء ليل الخميس انتشار مكثفًا لآليات عسكرية بسبب الخلاف وسط مخاوف من اندلاع اشتباكات.

وقال، مراسل وكالة أخبار ليبيا 24، أن الأجواء كانت حذرة وسط المدينة لانتشار الآليات المسلحة.

ورصد شهود أصوات رماية متقطعة وانتشار كثيف لعشرات الآليات العسكرية، التي قامت بإغلاق الطريق الساحلي في منطقة تاجوراء.

وقال الشهود، إن هناك مساعٍ من مجلس حكماء وأعيان تاجوراء لإنهاء الخلاف بين الكتيبتين، مشيرين إلى بعض الطرق في تاجوراء شهدت انتشارًا لعربات عسكرية، من بينها دبابات وسيارات تحمل أسلحة متوسطة.

ويعكس هذا التوتر، حجم الأزمة التي تعانيها مناطق غرب ليبيا، في ظل عدم قدرة حكومة الوحدة، برئاسة عبدالحميد الدبيبة، الذي يتقلد كذلك منصب وزير الدفاع، بسط سيطرتها على التشكيلات المسلحة في العاصمة طرابلس ومدن الغرب الليبي.