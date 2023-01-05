بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الخميس 05 يناير 2023

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الخميس 05 يناير 2023.

ووفقا للملخص العام للنشرة، من المتوقع سقوط أمطار متفرقة على الخليج والساحل الشرقي، بينما تكون فرصة الأمطار بدايةً من مساء يوم الغد على مناطق الشمال الغربي.

راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر أحيانا مع سقوط أمطار متفرقة من مساء يوم الغد وتكون الفرصة أفضل يوم السبت.

الرياح: جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (15- 19)مْ، وتسجل تراجع تدريجي من يوم الغد.

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد -الواحات:-

حالة السماء: فرصة سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق الساحلية والجبل الأخضر، مع احتمال ظهور ضباب أخر الليل وأثناء فترة الصباح الباكر ليوم الغد على الجبل الأخضر.

الرياح: شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (14- 19)مْ، وتسجل تراجع تدريجي من يوم الغد.

الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر يوم الغد على غدامس.

الرياح:شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (16- 19)مْ.

السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: قليلة السحب.

الرياح: شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (17-20)مْ.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة (18:14)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (08:10).