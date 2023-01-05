وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة يلتقي في واشنطن بمسؤولين كبار في الخارجية الأمريكية

أخبار ليبيا 24

عقد، وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية، محمد عون والوفد المرافق له اجتماعًا مع مسؤولين كبار بالخارجية الأمريكية بمقر الوزارة في واشنطن.

وقالت وزارة النفط، إن عون أكد خلال الاجتماع على أهمية أن تلعب التقنية والخبرة الأمريكية دورًا للإسراع في استكشاف المناطق التي لم تستكشف وتطوير الحقول النفطية الليبية واستغلال الاحتياطي من النفط والغاز الصخري، الذي يمكنه المساهمة في تلبية احتياجات السوق الدولية، وكذلك استخدام التقنيات الأمريكية في استغلال كميات الغاز التي تحرق الان.

وأضافت أن عون أكد أن وزارة النفط والغاز تعمل على تقديم تصور ومراجعة كاملة لنشاط القطاع، بما يحقق مبدأ الشفافية من خلال طرف محايد ذو خبرة عالمية وكفاءة عالية.

وذكرت الوزارة، أن الجانب الأمريكي أكد على الدعم الكامل لرؤية وزارة النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية لتكريس مبدأ الشفافية ومحاولة دعم السوق العالمي من النفط والغاز من دولة ليبيا.

وقالت الوزارة، إن الجانب الأمريكي أكد أن إدارة الرئيس جو بايدن لا تمانع في تقديم العون الفني والعملي من خلال شركاتها والقنوات ذات الاختصاص في مجال النفط والغاز.

وأضافت الوزارة، أن الاجتماع تطرق كذلك للإسراع في لانتخابات، مشيرة إلى أن الجانب الأمريكي أثنى على عرض عون وأكد دعم الإدارة الأمريكية لمبدأ الشفافية وأن يتم استغلال عائدات النفط لخدمة الليبيين.