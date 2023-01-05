ليبيا الان

ليبيا.. أزمة الوقود تعود من جديد للجنوب بعد خفض الكميات المخصصة

تم النشر منذُ 7 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية

كشف عميد بلدية أوباري في ليبيا، أحمد ماتكو، عن عودة أزمة الوقود من جديد في جنوب البلاد، بعد أن قررت شركة البريقة تخفيض كمية الوقود المخصصة لمدن الجنوب.

وقال عميد بلدية أوباري خلال تصريحات صحفية له: “الكمية تم تخفيضها من مليون لتر في اليوم إلى 700 ألف فقط دون معرفة الأسباب، وهذا التخفيض تسبّب في عودة أزمة الوقود للمنطقة الجنوبية”.

وأضاف عميد البلدية: “مدينة أوباري تتسلم كل أسبوعين صهريجا واحدا فقط وهو ما لا يكفي لسكان البلدية البالغ عددها 70 ألف نسمة”.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

صحيفة الشاهد الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك