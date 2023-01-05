عقيلة صالح والمشري يتفقان على القاعدة الدستورية ووضع خارطة طريق للانتخابات

الوطن| رصد

اتفق رئيسا مجلسي النواب والدولة المستشار عقيلة صالح وخالد المشري، على قيام اللجنة المشتركة من المجلسين بإحالة الوثيقة الدستورية للمجلسين لإقرارها وفق نظام كل مجلس.

كما أعلن صالح والمشري، في بيان مشترك، الاتفاق على وضع خارطة طريق واضحة ومحددة يعلن عنها لاحقا لاستكمال كـل الإجراءات اللازمة لإتمام العملية الانتخابية سواء التي تتعلق بالأسس والقوانين أو المتعلقة بالإجراءات التنفيذية وتوحيد المؤسسات.

واستأنف عقيلة صالح وخالد المشري، اليوم الخميس، حوارهما في القاهرة بحضور رئيس البرلمان المصري حنفي جبالي، حيث ناقشا النقاط الخلافية بين المجلسين حول القاعدة الدستورية تمهيدا لإجراء الانتخابات.

وفي ختام محادثاتهما، أكد المستشار صالح وجود شبه إجماع على مشروع الدستور لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإقراره، منوها بأن القاعدة الدستورية ستحال بعد وضعها إلى البرلمان لإقرارها.

ولفت المستشار صالح إلى أنه سيتم إبلاغ المبعوث الأممي بنتائج ما توصل إليه مع المشري وإطلاعه على خارطة الطريق لإجراء الانتخابات.

بدوره، أكد المشري أن مصر لعبت دورا مهما باستضافة جولات الحوار الليبي للوصول إلى قاعدة دستورية، مؤكدا الاتفاق على خارطة طريق بنقاط ومدد واضحة.