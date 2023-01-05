عقيلة والمشري يتوصلان لاتفاق بشأن القاعدة الدستورية للانتخابات

أخبار ليبيا 24

أعلن رئيسا مجلس النواب عقيلة صالح والدولة خالد المشري، اليوم الخميس، في بيان مشترك عقب ختام مباحثاتهما القاهرة برعاية مصرية، اتفاقاهما على قيام اللجنة المشتركة بين المجلسين بإحالة الوثيقة الدستورية للمجلسين لإقرارها طبقا لنظام كل مجلس.

كما أعلن عقيلة والمشري، اتفاقهما على وضع خارطة طريق واضحة ومحددة، يعلن عنها لاحقا، لاستكمال كل الإجراءات اللازمة لإتمام العملية الانتخابية، سواء التي تتعلق بالأسس والقوانين أو المتعلقة بالإجراءات التنفيذية وتوحيد المؤسسات.

وأكدا حرصهما على انجاز أساس دستوري توافقي للوصول إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

ووجه عقيلة والمشري، في البيان المشترك، الشكر للأطراف الدولية والمحلية وعلى رأسها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، لسعيها لاستقرار ليبيا وسلامة ووحدة أراضيها.

كما وجها جزيل الشكر لقيادة وشعب جمهورية مصر العربية لاحتضانها وتوفيرها الأجواء المناسبة لإجراء مباحثات المسار الدستوري، التي أفضت إلى هذ الاتفاق.