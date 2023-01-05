امطير: الإدارة والتنظيم والعمل المتقن موجود في وزارة التعليم بقطر

رأت عضو مجلس الدولة، آمنة امطير، أن الإدارة والتنظيم والعمل المتقن موجود في وزارة التعليم بقطر، بحسب وصفها.

وقالت امطير في منشور لها، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “أتساءل دائما عن كيفية تطور القطاع التعليمي في دولة قطر بسرعة عجيبة فتابعت وزارة التعليم فيها على صفحات التواصل الإجتماعي فرأيت الإدارة والتنظيم والعمل المتقن للوزارة”، وفقا لقولها.

وأضافت، مرفقة صورة لإعلان قطري بحثا عن شخص يشغل وظيفة مدير مدرسة حكومية “رأيت كيفية تدريب المعلم ليصبح إنسانا قبل أن يكون معلما وتربويا ولكن اليوم وقفت عند هذه الورقة وقفة الحزين على قطاع التعليم في بلده، هذه الورقة توضح الشروط التي تضعها دولة قطر للترشح لإدارة مدرسة حكومية”، على حد تعبيرها.

وتابعت “عندنا نحن يختاروا مديرة دايرة راسها من راس الطالبات وما ترتاح لين توصل أهل البنت لقتل بنتهم أو طرد الطالبة من مقاعد الدراسة وطبعا الحكومة داعمة لهذا الأمر ورأينا ذلك في حادثة تلك الطفلة، وأغلب الناس داعمة لفجور المديرة ولسان حالهم يقول المهم مش بنتي”، بحسب حديثها.