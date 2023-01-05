مسؤولون ليبيون يبحثون تزويد محطات الكهرباء بالوقود والغاز الطبيعي

بحث مسؤولون ليبيون، خلال اجتماع عقد بديوان مجلس الوزراء في العاصمة طرابلس، تزويد محطات توليد الكهرباء بالوقود والغاز الطبيعي.

وقالت منصة “حكومتنا” التابعة لحكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، إن الاجتماع ترأسه مستشار الرئيس لشؤون الكهرباء والطاقات المتجددة بمجلس الوزراء أسامة الضراط، وبحضور عضو من مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، وعضو من مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، ورئيس مجلس إدارة جهاز الطاقات المتجددة، وخبراء ومختصين من ديوان مجلس الوزراء والقطاعات المعنية بمجال الطاقة.

وتطرق المجتمعون خلال الاجتماع إلى تزويدات محطات توليد الكهرباء بالوقود السائل والغاز الطبيعي، ومحطات الكهرباء الجديدة، إضافة إلى مشاكل تزويد محطتي طبرق وأوباري بالوقود، وخط الغاز البحري مليتة – محطة غرب طرابلس، ومشاريع الطاقة البديلة والمشاكل والعراقيل التي تواجه جهاز الطاقات المتجددة.