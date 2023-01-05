خلاف بين واشنطن ولندن حول منصب نائب البعثة الأممية في ليبيا  

الوطن| رصد

أشار موقع أفريكا أنتلجنس إلى وجود خلاف بين الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة، حول الشخصية التي ستشغل منصب نائب المبعوث الأممي في ليبيا.

وأضاف الموقع الفرنسي أنّ لندن تسعى لأن تتولى المنصب الدبلوماسية البريطانية جوان أدامسون، بينما تحاول واشنطن الدفع بمرشحها كينيث غلوك إلى المنصب.

وذكر الموقع في وقت سابق أن السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند يسعى لاستقطاب دعم دولي لترشيح غلوك، خلال اللقاء المرتقب له مع مبعوثي كل من فرنسا وإيطاليا وألمانيا بحضور رئيس البعثة الأممية عبد الله باثيلي في الـ13 يناير الجاري.

وقال الموقع الفرنسي إن كينيث غلوك شغل منصب المركز الثاني في بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى بين عامي 2017 و2019. كما عمل أيضا في بعثة الأمم المتحدة للدعم في اليمن، وعمل كذلك مع منظمة أطباء بلا حدود لفترة طويلة في الصومال والسودان.

فيما شغلت أدامسون منصب سفيرة المملكة المتحدة في باماكو من 2014 إلى 2016، ومنصب نائب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى الأمم المتحدة في نيويورك، في حين تعمل حاليا مع بعثة الأمم المتحدة في مالي.

ومن المقرر أن يغادر رايزيدون زينينغا منصب نائب رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، خلال يناير الجاري.