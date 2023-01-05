المهدوي: حكومة الدبيبة تتباهى بمشروعات هي في الأصل جزء من مسؤولياتها

أكد المحلل السياسي، أحمد المهدوي، أن الليبيين يعانون جراء ارتفاع أسعار السلع الغذائية الرئيسية، إلى جانب صراعهم اليومي لتأمين قوتهم وقوت أبنائهم.

وقال المهدوي في تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط”: “هذا الوضع لا يسمح لليبيين بالإشادة بجهود حكومة عبد الحميد الدبيبة المنتهية، عند إقامتها مشروعات يراها الجميع مجرد جزء لا يتجزأ من مسؤوليتها”.

وأضاف “المواطنون يلقون بجزء كبير من المسؤولية على الحكومة، بسبب عدم ضبط الأسعار، في حين تتباهى الحكومة ببعض القرارات التي أوردتها؛ بداعي أنها تسهم في تحسين الوضع المعيشي”.

وتابع “الحكومة تتحدث عن جدول المرتبات الموحد، وكيف أسهم في زيادة الرواتب؛ لكنها تناست أن زيادة الأسعار التهمت تقريباً هذه الزيادة؛ خصوصاً في ظل غياب آليات الرقابة بالأسواق، كما تجاهلت تحذيرات تفشي الفساد، بسبب التكليف المباشر في تنفيذ المشروعات”.