الارصاد: أمطار متفــرقة وجيـــدة بدءا من الغد على هذه المناطق

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الخميس 05/ 01 / 2023م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز فإن درجات الحرارة تكون في معدلاتها الفصلية على أغلب مناطق ليبيا، حيث تتراوح مابين (14–19)مْ، وتكون منخفضة اثناء الليل وفي الصباح الباكر خاصةً على المناطق الجبلية والصحراوية.

ووفقا للتقرير تتكاثر السحب من حين لأخر على بعض مناطق الشمال خاصةً مناطق (الخليج – بنغازي – المرج – الجبل الأخضر حتى أقصى الساحل الشرقي) يتخللها أحياناً سقوط أمطار متفرقة، مع احتمال ظهور ضباب اخر الليل والصباح الباكر على الجبل الأخضر.

ومن المتوقع بحسب التقرير سقوط الأمطار على مناطق الشمال الغربي بداية من مساء يوم الغد، وتكون الفرصة جيدة يوم السبت.

والله اعلـــــــــــــــــم.