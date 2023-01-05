ابن شقيق بوعجيلة: نرحب بخطوة البرلمان لتكليف فريق دفاع عن عمي

أكد عبدالمنعم المريمي ابن شقيق بوعجيلة مسعود، المواطن الليبي الذي تم تسليمه للولايات المتحدة الأمريكية، أن محاولة الربط بيننا وبين سيف الإسلام القذافي وترشحه خلط أوراق.

وقال «عبد المنعم»، في تصريح صحفي، “ليس لدينا أي تواصل مع سيف الإسلام القذافي ولا علاقة لنا به وبترشحه”.

وأضاف؛ “نرحب بتكليف النواب لجنة لتشكيل فريق قانوني للدفاع عن عمي وندعو عقيلة للتواصل معنا”، مردفًا و “نأمل أن يتحمل البرلمان التكاليف المالية ومتابعة القضية فلا داعي لتشكيل فريق قانوني جديد”.

وأشار إلى أنه لم يتم عرض عمه “في أي جلسات محاكمة إلا في جلسة ابتدائية”، لافتًا إلى أن “الفريق القانوني المكلف بمتابعة قضية عمي طالب بتأجيل الجلسات حتى 25 يناير الجاري”.

وأكمل «عبد المنعم» أن “النائب العام قام باستدعاء هشام نجل عمي بوعجيلة والتحقيق معه في معرفة تفاصيل اختطاف والده وهوية من قاموا بهذه العملية وكيفية ترحيله”، مبينًا أن “النائب العام وعدنا بمتابعة القضية جيدًا وإبلاغنا بأي تطورات قانونية”.

وقال إن “الدبيبة حاول التواصل معنا أكثر من مرة لكننا رفضنا ذلك بعد اعترافه ووزارة خارجيته رسميًا بتسليم عمي”، معقبًا “لم يسافر أحد من عائلتنا إلى واشنطن حتى الآن لأن حكومة الدبيبة رفضت منحنا تأشيرة سفر”.

وختم موضحًا أن “حكومة الدبيبة منعت التأشيرة لاتخاذها موقف عدائي منا بعد تصعيدنا الإعلامي”.