عقيلة والمشري يتفقان على وضع خارطة طريق واضحة ومحددة للانتخابات يعلن عنها لاحقا

العنوان

أكد رئيسا مجلس النواب عقيلة صالح والدولة خالد المشري، اليوم الخميس، في بيان مشترك بعد مباحثاتهما القاهرة، حرصهما على انجاز أساس دستوري توافقي للوصول إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وأعلن عقيلة والمشري اتفاقاهما على قيام اللجنة المشتركة بين المجلسين بإحالة الوثيقة الدستورية للمجلسين لإقرارها طبقا لنظام كل مجلس.

كما أعلنا اتفاقهما على وضع خارطة طريق واضحة ومحددة، يعلن عنها لاحقا، لاستكمال كل الإجراءات اللازمة لإتمام العملية الانتخابية، سواء التي تتعلق بالأسس والقوانين أو المتعلقة بالإجراءات التنفيذية وتوحيد المؤسسات

وأثنى عقيلة والمشري، في البيان المشترك، على دور الأطراف الدولية والمحلية وعلى رأسها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، لسعيها لاستقرار ليبيا وسلامة ووحدة أراضيها.

وتقدما بجزيل الشكر لجمهورية مصر العربية قيادة وشعبا لاحتضانها وتوفيرها الأجواء المناسبة لإجراء مباحثات المسار الدستوري التي أفضت إلى هذ الاتفاق.