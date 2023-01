قال رئيس جمعية المستشفيات الخاصة بالمملكة الأردنية “فوزي الحموري” إن مستحقات المستشفيات الأردنية على الحكومة الليبية بلغت 150 مليون دولار.

الحموري ونقلا عن صحيفة “الأنباط” أضاف أن الحكومة الليبية لم تلتزم بالاتفاق المبرم مع المملكة والذي تجاوز عمره عشر سنوات لتترتب المستحقات على الدولة لأكثر من 140 مؤسسة طبية، من بينها مركز الحسين للسرطان، إضافة إلى مكاتب ومطاعم سياحية وسفر.

وأشار الحموري إلى أن ليبيا دفعت مستحقاتها كاملة لكل من تونس ومصر وتركيا وألمانيا منذ عام 2018، حسب تعبيره.

المصدر: صحيفة الأنباط الأردنية

The post أكثر من 150 مليون دولار هي مستحقات مستشفيات الأردن على الحكومة الليبية.. وشكاوى من تأخر الدفع appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار