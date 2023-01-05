في زمن الدبيبة.. الهُزال والتقزّم يرتفع بين الأطفال

الوطن| رصد:

قال تقرير لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف”، إن معدلات الهُزال والتقزّم للأطفال دون سن الخامسة ارتفعت في ليبيا.

وحذرت يونيسف، في تقرير نشرته اليوم الخميس، من تسبب تغيّر المناخ في تفاقم ضعف الأطفال، إذ لا تزال ليبيا سادس دولة تعاني من ندرة المياه في العالم، بينما يضمن النهر الصناعي إمدادا مستمرا بالمياه، تواجه ليبيا أكثر من 800% من مستويات الإجهاد المائي وعوامل مثل الاستهلاك المفرط، وعدم وجود استراتيجية طويلة الأجل لندرة المياه، والاستثمارات المفقودة في التقنيات الجديدة (على سبيل المثال في تحلية المياه).

من جهة أخرى، كشفت المنظمة أن ليبيا الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي لديها منحة أطفال، وقد قطعت أشواطًا كبيرة لتنفيذها بشكل شبه كامل.

ودعت “يونيسف” إلى مراجعة شاملة للنظر في دمج الأطفال ذوي الإعاقة في نظام التعليم الرسمي، إلى جانب دمج الأطفال المتنقلين في نظام التدريس، وتطوير مسار تعليمي سريع للأطفال خارج المدرسة، وتطوير سياسة تدريب المعلمين قبل وخلال الخدمة.