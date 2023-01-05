أوحيدة لـ “ليبيا الحدث”: من يرفضون الانتخابات الرئاسية ويطالبون ببرلمانية يريدون انتاج برلمان بأموالهم الفاسدة ويسيرون به ليبيا

قال عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة إنه في حال عدم تشخيص الموضوع بشكل دقيق فلن يتم الوصول لنقاشات هادفة واستنتاجات متوقعة، معتبرًا أن الوضع في ليبيا منقسم ومن لا يعترف بذلك لا يرى الأزمة الليبية.

أوحيدة أشار في تصريحات خاصة لـ “ليبيا الحدث” إلى أن الانقسام موجود منذ عام 2014، وسببه أن الدولة في العاصمة والمهيمنة على القرار الليبي عندما حصلت انتخابات 2014 ولم يجد التيار أو المجموعات المهيمنة نفسها في مجلس النواب.

ولفت إلى أن مجلس النواب عندما انتقل للشرق الليبي تم الانقلاب عليه، وحدثت حرب فجر ليبيا وحوار الصخيرات الذي يحتوي على بنود مهمة جدًا ويجب على كل متحدث أن يذكر بها الجميع ويطالب بها.

وأضاف: “اتفاق الصخيرات نص على أهم بند وهو الترتيبات الأمنية التي تنص على خروج كافة التشكيلات المسلحة من العاصمة وتعمل السلطة التنفيذية في مناخ حر وقفزوا عليها ودخلت الحكومة في مهية المليشيات، وأصبحت منذ ذاك اليوم حكومة مليشيات وليست حكومة ليبيا، حدث اتفاق الصخيرات وتونس جنيف، ونص على نقاط صريحة جدًا وهي إخراج المرتزقة والترتيبات الأمنية لتكون الحكومة بعيدة عن المليشيات وهي في سرت وإخراج القوات الأجنبية، وهذا الأمر لم تعمل عليه لا الحكومة ولا المجلس الرئاسي ولا المجتمع الدولي أعاره أي اهتمام”.

كما استطرد: “الآن يطلبون منا حلًا، بين من ومن؟ بين تيارين متضادين إما أن نسلم لهم كل شيء ونذهب في حال سبيلنا وهذا ربما يحدث بسبب الضغوطات، وإما أن نحافظ على توجهنا ونحارب دونه، مجلس الدولة هو جناح سياسي للقوة المهيمنة هناك، الحكومة الموجودة هناك والمركز الرئاسي سلطات تابعة لهذه الأطراف ووراءها أطراف خارجية معروفة، البنك المركزي من يتبع؟ هذه القوة إما أن تنفصل عنها وهذا ما كنا نطلع له ونخلق وضع أمر واقع كما هو هناك، نتطلع لأمر واقع بالانفصال عن هذا الواقع الذي لن نصل لحل معهم إلا بالتنازل الكامل، عن كل شيء وتكون لهم السلطة وهم لا يريدون الجيش ولا أي توجه آخر”.

وأردف: “هم يريدون سلطة تنفيذية هشة يتحكمون بها كيف ما يشاؤون، لماذا يرفضون الانتخابات الرئاسية ويطالبون ببرلمانية لينتج برلمان بأموالهم الفاسدة ويسيرون بها ليبيا؟ وهذه ما ينسقون له مع تركيا وغيره، وهذا لا علاج له إلا بخلق أمر واقع التي ليست خاضعة لهم للآن”.

ورأى أن مجلس النواب تنازل منذ عام 2012 عن كل شيء ولم يبقى شيء يتنازل عنه إلا تسليم السلطة بالكامل لهم، فهل من المعقول أن تجرى انتخابات في ظل هذا الوضع؟ معربًا عن تمنياته من كل من يتحدث عن حل في ليبيا أن يطالب بالدرجة الأولى بتنفيذ الاتفاقات السابقة كالترتيبات الأمنية وخروج المليشيات من العاصمة.

أوحيدة قال: “يجب أن نتخلص من النعرة التي يقودها الغرياني المفتي والتحريض والإرهاب وخروجه من العاصمة وقطع دبره. تضعون مجلس النواب مع مجلس الدولة بكفة واحدة وأنهم أجسام معرقلة، وعلينا أن نجد حل ماذا تتوقعون؟ الأمر ليس بيدي مجلس النواب”.

وأفاد أن “ما يحدث هو تخبط ممنهج من الدول المتغلغلة بأزمة ليبيا والأمر ليس عبثًا، فالمبعوث الأممي واجهة لهذه الدول ولا يستطيع أن يفعل شيء مخالفة لإرادة هذه الدول التي مصالحها متباينة وغير متفقة على أزمة ليبيا، فهم الآن ما زالوا يريدون الوضع بهذا الشكل واللوم ليس عليهم بل على الليبيين في المناطق المحررة”، بحسب قوله.

وفي الختام أكد على أن مجلس النواب وضع قوانين واضحة للاستحقاق الانتخابي الرئاسية والبرلمانية وسلمها للمفوضية.