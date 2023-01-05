ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

05 January, 2023

وجه رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبية خالد المشري، الشكر لمصر قيادة وشعبا على مساعدة بلاده في الوصول إلى قاعدة دستورية واضحة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وأضاف المشري، في كلمته خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقد بمقر مجلس النواب بالقاهرة اليوم الخميس، بحضور المستشار الدكتور حنفي جبالي ورئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، استطعنا من خلال اللجان التي اجتمعت في القاهرة والغردقة على مدار عام ونصف للوصول إلى وثيقة دستورية واضحة المعالم، مؤكدا أنه لم يكن لهذه اللجان أن تجتمع في ليبيا في ظل حالة الانقسام الشديد الذي تشهده البلاد.

وتابع المشري قائلا: “أنه بفضل الرعاية المصرية الكريمة تم وضع العربة على الطريق الصحيح، مضيفا أن القوانين التي ستكون محل خلاف ستطرح أمام الشعب الليبي المصدر الرئيسي للسلطات للاستفتاء عليها، وسنعمل على تذليل العقبات .