عقيلة يؤكد وجود توافق مع المشري لأجل وجود سلطة موحدة تعمل على إجراء الانتخابات

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أكد، رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، اليوم الخميس، على وجود توافق مع رئيس مجلس الدولة خالد المشري، بشأن إجراء الانتخابات تحت رقابة الحكومة الجديدة.

وقال عقيلة، في مؤتمر صحفي مشترك في القاهرة مع المشري في حضور رئيس مجلس النواب المصري حنفي جبالي، بإنه ستكون هناك آلية مثل التي أجريت في جنيف لتشكيل سلطة جديدة في الأيام القادمة، بالاتفاق بين المجلسين في منطقة داخل ليبيا.

وأكد على أن الانتخابات ستتم طبقا للقوانين بعد اتفاق مجلسي النواب والدولة وتهيئة الظروف، لإجراء الانتخابات في أقرب الآجال لحل الأزمة الليبية.