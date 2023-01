المهدوي: زيادة الأسعار التهمت تقريباً كل الزيادات في مرتبات المواطنين

ليببا – سلط المحلل السياسي الليبي، أحمد المهدوي، الضوء على معاناة الليبيين جراء ارتفاع أسعار السلع الغذائية الرئيسية، إلى جانب صراعهم اليومي لتأمين قوتهم وقوت أبنائهم؛ مشيراً إلى أن هذا الوضع لا يسمح لهم بالإشادة بجهود حكومة تصريف الأعمال عند إقامتها مشروعات يراها الجميع مجرد جزء لا يتجزأ من مسؤوليتها.

المهدوي وفي تصريحات خاصة لصحيفة” الشرق الأوسط” أوضح أن المواطنين يلقون بجزء كبير من المسؤولية على الحكومة، بسبب عدم ضبط الأسعار، مفنداً بعض القرارات التي أوردتها؛ بداعي أنها تسهم في تحسين الوضع المعيشي وقال بالخصوص:” إن الحكومة تتحدث عن جدول المرتبات الموحد، وكيف أسهم في زيادة الرواتب؛ لكنها تناست أن زيادة الأسعار التهمت تقريباً هذه الزيادة؛ خصوصاً في ظل غياب آليات الرقابة بالأسواق، كما تجاهلت تحذيرات تفشي الفساد، بسبب التكليف المباشر في تنفيذ المشروعات”.

