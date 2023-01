المشري وعقيلة: اتفقنا على إحالة القاعدة الدستورية للمجلسين لإقرارها

أعلن رئيسا المجلسين الأعلى للدولة والنواب اتفاقهما على قيام اللجنة المشتركة بين المجلسين بإحالة الوثيقة الدستورية للمجلسين لإقرارها طبقا لنظام كل مجلس

وقال المشري وعقيلة في بيان مشترك من القاهرة، اتفاقهما على وضع خارطة طريق واضحة ومحددة يعلن عنها لاحقا لاستكمال كل الإجراءات اللازمة لإتمام العملية الانتخابية بما في ذلك القوانين والإجراءات التنفيذية اللازمة

وأشار المشري وعقيلة في بيانهما إلى أن اتفاقهما يأتي في إطار الحرص على إنجاز أساس دستوري توافقي للوصول إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية

وأكد عقيلة صالح خلال مؤتمر صحفي مع المشري، أن هناك تقاربا كبيرا حصل بينهما، مضيفا أن اللجنة المشتركة تواصلت مع الجميع للوصول من أجل حصول توافق ليبي المنشأ والصياغة والهدف، وفق قوله.

وأضاف عقيلة أنهم اتفقوا على الإسراع في إنجاز المسار الدستوري والعمل بكل ما يلزم للوصول إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية في أقرب الآجال.

كما ذكر رئيس الأعلى للدولة في المؤتمر نفسه، أن جولات الحوار أدت إلى التوافق على كل مشروع الوثيقة الدستورية باستثناء أمرين لم يحددهما، قائلا إنه تم الاتفاق على أن ينقلا إلى القوانين الانتخابية التي ستوضع بتوافق تام بين المجلسين، وفي حال عدم التوافق سيحالان لاستفتاء عام لليبيين، واصفا المرحلة بالمتقدمة جدا وأنها أنهت الكثير من الجدل، وفق قوله.

وفي 7 ديسمبر الماضي أعلن رئيس المجلس الأعلى خالد المشري تعليق التواصل مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح وأعمال اللجان المشتركة بينهما إلى حين إلغاء قانون إنشاء محكمة دستورية بمدينة بنغازي بدلا عن الدائرة الدستورية في المحكمة العليا بالعاصمة طرابلس.

وتراجع مجلس النواب في 23 من ديسمبر الماضي عن القانون المتسبب في تعليق المفاوضات بين مجلسي النواب والدولة، وقال صالح والمشري في بيان مشترك لهما إنها اتفقنا على عدم إصدار القانون الخاص باستحداث المحكمة الدستورية حتى لا يتعارض هذا القانون مع مخرجات القاعدة الدستورية “.

وعاد المجلس الأعلى وصوّت في جلسته بطرابلس في الأول من يناير الجاري، على رفع تعليق التواصل واستئناف الحوار مع مجلس النواب في كل المسارات، المناصب السيادية والدستورية ومسار السلطة التنفيذية.

ويجري مجلسا النواب والدولة منذ أشهر مفاوضات عبر لجنة المسار الدستوري المشتركة بينهما والمشكلة وفق مبادرة أممية للتوافق على قاعدة دستورية تُجرَى عبرها انتخابات ليبية تحل الأزمة في البلاد.

المصدر: قناة ليبيا الأحرار

