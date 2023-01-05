نبارك البيان المشترك بعد لقاء القاهرة بين عقيلة صالح والمشري

أخبارليبيا24- خاص

قال عضو مجلس النواب عبدالمنعم العرفي اليوم الخميس، نبارك ما جاء في البيان المشترك بعد لقاء القاهرة بين رئيسي مجلسين النواب عقيلة صالح والأعلى للدولة خالد المشري.

وأوضح العرفي في تصريح لـ”أخبارليبيا24″ أن المجلسيين ماضيين في مجال الحوار، والأمور تسير للأفضل من ناحية الاتفاق مابين الطرفين، وما خرجوا به يعلن به في حينها.

وأضاف النائب، أن هناك لجنتي حوار من المجلسين موجودتين بالقاهرة، وبعد البيان المشترك نتأمل خيراً أن نصل إلى حل نهائي يفضي الى الوصول للانتخابات الرئاسية والبرلمانية وتوحيد المؤسسات وسلطة تنفيذية واحدة وفق بيانهم المشترك.

وأعلن رئيسا مجلس النواب عقيلة صالح والدولة خالد المشري، اليوم الخميس، في بيان مشترك عقب ختام مباحثاتهما القاهرة برعاية مصرية، اتفاقاهما على قيام اللجنة المشتركة بين المجلسين بإحالة الوثيقة الدستورية للمجلسين لإقرارها طبقا لنظام كل مجلس.

كما أعلن عقيلة والمشري، اتفاقهما على وضع خارطة طريق واضحة ومحددة، يعلن عنها لاحقا، لاستكمال كل الإجراءات اللازمة لإتمام العملية الانتخابية، سواء التي تتعلق بالأسس والقوانين أو المتعلقة بالإجراءات التنفيذية وتوحيد المؤسسات.

وأكدا حرصهما على انجاز أساس دستوري توافقي للوصول إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.