رئيسي مجلسي النواب والدولة يعلنان الاتفاق على عدد من البنود في القاهرة

أصدر رئيسي مجلسي النواب والدولة المستشار عقيلة صالح، وخالد المشري، بيانا مشتركا بشأن الوثيقة الدستورية عقب لقاءهما في العاصمة المصرية القاهرة.

رئيس مجلس النواب والدولة، وفي بيانهما، قالا: “حرصا منا على انجاز أساس دستوري توافقي للوصول إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وبعد الاطلاع على مشروع الوثيقة الدستورية المنجزة من قبل اللجنة المكلفة لإنجاز المسار الدستوري بين المجلسين”.

وتابعا: “تم الاتفاق على قيام اللجنة المشتركة بين المجلسين بإحالة الوثيقة الدستورية للمجلسين لإقرارها طبقا لنظام كل مجلس، وعلى وضع خارطة طريق واضحة ومحددة يعلن عنها لاحقا لاستكمل كل الإجراءات اللازمة لإتمام العملية الانتخابية سواء التي تتعلق بالأسس والقوانين أو المتعلقة بالإجراءات التنفيذية وتوحيد المؤسسات”.

وأضافا: “ولا يسعنا هنا إلا نتقدم بجزيل الشكر والتقدير لجمهورية مصر العربية الشقيقة قيادة وشعبا، لاحتضانها وتوفيرها الأجواء المناسبة لإجراء مباحثات المسار الدستوري التي أفضت إلى هذا الاتفاق، كما لا ننسى أن نشكر كافة الأطراف الدولية والمحلية على جهودهم وعلى رأسها بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا المتمثلة في رئيس البعثة عبد الله باثيلي، وكافة الدول الصديقة والشقيقة التي تسعى لاستقرار ليبيا وسلامة ووحدة أراضيها”.