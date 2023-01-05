زهيو: الليبيون لا يشعرون بإنجازات حكومة الدبيبة لأنها أقل من تطلعاتهم وبعيدة عن احتياجاتهم

أكد المترشح الرئاسي، أسعد زهيو، أن التفاعل الشعبي مع أي إجراء لحكومة الدبيبة، محدود، مشيرا إلى أن هذا لا يعود فقط لتكرار معاناة المواطنين مع الأزمات، بقدر ما يعود لعشوائية أي إنجازات وارتفاع تكلفتها.

وقال زهيو في تصريح لصحيفة «الشرق الأوسط»: “الليبيون لن يبدوا إعاجبهم بتوسعة شارع أو رصف طريق بأحد أحياء العاصمة؛ لأنهم يتطلعون لبناء كثير من المستشفيات والمدارس، وخصوصاً في المناطق القروية، مع تحسين مستوى الخدمات، كما يتطلعون أيضاً وبدرجة كبيرة لعلاج أزمات رئيسية، كشح الوقود في مدن الجنوب، ونقص المياه بالجبل الغربي.

وأضاف “المواطنون لا يشعرون بإنجازات حكومة الدبيبة؛ لأنها أقل من تطلعاتهم، وبعيدة عن احتياجاتهم، إلى جانب تشككهم في حديث الحكومة عن ترشيد الإنفاق؛ خصوصاً في ظل رصدهم ارتفاع مخصصات بند التنمية، والمبالغة في الإنفاق على بعض الفعاليات التي أقامتها، وكان آخرها حفل ذكرى الاستقلال الذي استُدعي فنانون عرب لإحيائه”.

وتابع “مستشفيات دول الجوار توقفت عن تقديم خدماتها لمرضى الأورام الليبيين، بسبب عدم سداد الحكومة تكلفة علاجهم، وأتعجب من تعامل الحكومة مع الإفراجات المالية، وتحويل الرواتب للموظفين، وصرف منحة الأسرة والأبناء، على أنها إنجاز كبير يحسب لها، وليست حقوقاً عادية للمواطنين”.