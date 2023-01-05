عقيلة: الإعلان عن خارطة الطريق الجديدة سيكون من داخل ليبيا في حضور باثيلي

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قال، رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، اليوم الخميس، أن الإعلان عن خارطة الطريق الجديدة سيتم خلال الفترة المقبلة خلال اجتماع يعقد في ليبيا مع رئيس الدولة خالد المشري.

وأضاف عقيلة، في مؤتمر صحفي مشترك في القاهرة مع المشري في حضور رئيس مجلس النواب المصري حنفي جبالي، أن المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبدالله باثيلي، سيحضر معهم لإعلان خارطة الطريق الجديدة، التي ستوحد المؤسسات وستحدد آجال الانتخابات.

وأكد عقيلة السعى لإعداد وثيقة دستورية متكاملة، وليست مجرد مواد دستورية.

وقال، إن الانتخابات هي الهدف لحل الأزمة الليبية، وسنعمل على صياغة القوانين الانتخابية بالتوافق مع مجلس الدولة.

وأضاف، عندما يكون الأمر جاهز من الناحية الأمنية واللوجسيتية ستعلن المفوضية عن موعد الانتخابات، وأتوقع أن يحدث هذا في أقرب الآجال.