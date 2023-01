المركز العربي: لهذه الأسباب ابتعدت واشنطن عن القضية الليبية

ليبيا – أكد تقرير تحليلي نشرته مؤسسة أبحاث “المركز العربي في واشنطن دي سي” بالولايات المتحدة استمرار ابتعاد الجانب الأميركي عن متابعة القضية الليبية.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد، بين أن الولايات المتحدة ابتعدت منذ العام 2012 عن الملف الليبي بعد مقتل سفيرها في مدينة بنغازي “كريستوفر ستيفنس” ومن معه، متطرقًا لأهمية ليبيا بوصفها مصدر لا يستهان به لتغطية عجز الطاقة في حليفتها أوروبا.

وارجع التقرير هذا الابتعاد لرغبة إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن في المحافظة على العلاقات مع طرفي الأزمة حكومة تصريف الأعمال برئاسة عبد الحميد والدبيبة وحكومة الاستقرار بقيادة فتحي باشاآغا ومن خلفها مجلس النواب والقيادة العامة للقوات المسلحة.

