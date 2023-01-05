وزير اقتصاد دبيبة يصدر قرار بوقف استيراد اللحوم المجمدة من الهند وفرنسا

طالبت وزارة الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، جميع الموردين إلى وقف استيراد الحيوانات الحية واللحوم المجمدة من الهند وفرنسا.

وأرجعت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة، في تنبيه صادر عنها عبر صفحتها على “فيسبوك”، اليوم الخميس، لأسباب شرعية وصحية وفنية.

وكان وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، محمد الحويج، وجه بتشكيل لجنة تضم الوزارة وغرف التجارة والصناعة والزراعة وعددًا من الخبراء بقطاعات التجارة والاستثمار تتولى متابعة الأداء بالاتحاد العام وكذلك الغرف التجارية بالمناطق.

وحثّ الحويج على توحيد الجهود والعمل، وفق رؤية موحدة، تسهم في تعزيز دور القطاع الخاص الذي يعد الرافد للاقتصاد الوطني، والعمل مع وزارة الاقتصاد والتجارة في إعداد مشروع إنشاء وتنفيذ المنطقة الاقتصادية المشتركة رأس جدير؛ بهدف توطين الصناعات وتنشيط قطاع الاستثمار، ورفع مستوى الناتج المحلي.