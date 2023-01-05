البيوضي: بيان المشري وصالح “كمن فسّر الماء بالماء”

الوطن|رصد

دعا المرشح الرئاسي سليمان البيوضي إلى العودة للعملية الانتخابية واستكمالها بإصدار القاعدة الدستورية لمعالجة أزمة المراكز القانونية التي أدت لحدوث القوة القاهرة، دون مماطلة أو تسويف، والانتفاق على سلطة تنفيذية محددة المهام والولاية، معتبراً أن بيان رئيسي مجلسي النواب والدولة المستشار عقيلة صالح وخالد المشري “كمن فسّر الماء بالماء”

وأضاف في منشور على حسابه في موقع فيسبوك “منذ عام تقريباً أُقرّت خارطة طريق تتحدث عن 14 شهرا لتنفيذ الإنتخابات، وتعطلت الخارطة حتى قبل إصدارها رسميا ولم تنفذ بنودها أصلا وهي مطعونة قانونا” مشيراً إلى أنها تنتهي في 21 من شهر مايو المقبل بسبب تأخير إصدارها.