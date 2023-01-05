نادية عمران تعلق على البيان المشترك لعقيلة صالح والمشري

أخبارليبيا24- خاص

علقت عضو الهيئة التأسيسة لصياغة مشروع الدستور نادية عمران، اليوم الخميس على البيان المشترك لرئيسا مجلسا النواب والأعلى للدولة الصادر بالقاهرة اليوم.

وقالت عمران في تصريح خاص لـ”أخبارليبيا24″ :”إن البيان الحالي سيكون كسابقيه لم يأتي بجديد”.

وأوضحت عضو الهيئة :”لأن المجلسين لن يتوافقا على مايسمونها بالنقاط الخلافية التي لايختصان من الأساس بها، إضافة أن التعديلات الأخرى التى قام بها المجلسان على مشروع الدستور كارثية”.

وأشارت عمران إلى أن ما دام الأمر في نهاية المطاف سيحال للاستفتاء، كان الأولى بهم عرض مشروع الدستور على الاستفتاء وترك القرار لليبيين.

وأعلن رئيسا مجلس النواب عقيلة صالح والدولة خالد المشري، اليوم الخميس، في بيان مشترك عقب ختام مباحثاتهما القاهرة برعاية مصرية، اتفاقاهما على قيام اللجنة المشتركة بين المجلسين بإحالة الوثيقة الدستورية للمجلسين لإقرارها طبقا لنظام كل مجلس.

كما أعلن عقيلة والمشري، اتفاقهما على وضع خارطة طريق واضحة ومحددة، يعلن عنها لاحقا، لاستكمال كل الإجراءات اللازمة لإتمام العملية الانتخابية، سواء التي تتعلق بالأسس والقوانين أو المتعلقة بالإجراءات التنفيذية وتوحيد المؤسسات.

وأكدا حرصهما على انجاز أساس دستوري توافقي للوصول إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.