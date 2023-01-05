رئيس مجلس النواب: الاتفاق على الإسراع في إنجاز القاعدة الدستورية.. ونحتاج سلطة موحدة لإجراء الانتخابات

قال رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، إنه اتفق مع رئيس مجلس الدولة، خالد المشري، على الإسراع في إنجاز القاعدة الدستورية للانتخابات.

ووجه رئيس مجلس النواب، خلال مؤتمر في القاهرة صباح اليوم الخميس، الشكر لمصر على استضافتها الأطراف الليبية بشكل مباشر، للوصول إلى حلول نهائية للانقسام السياسي في ليبيا.

وأشار إلى أن الانتخابات هي الهدف لحل الأزمة الليبية، لكن يجب الاتفاق على القوانين المنظمة لها، وذلك بالاتفاق بين مجلسي النواب والدولة، وستصدر عنهما تلك القوانين، وحين تكون الأمور جاهزة من الناحية اللوجستية والأمنية، ستكون الانتخابات في أقرب الآجال.

ولفت إلى الحاجة لسلطة موحدة لإجراء الانتخابات في ليبيا، وسيكون هناك اتفاق بين المجلسين بشأن هذا الأمر، وسيكون هناك لقاء في منطقة داخل ليبيا حول هذا الأمر.

وفيما يلي نص الكلمة

أيها السادة،، ان الحديث في مصر وعن مصر ولمصر حديث عن تاريخ امة مجيدة واصالة شعب وقيادة فذة حكيمة شجاعة وثابتة انحازت دون تردد لمصلحة ليبيا والليبيين لتجاوز ازمتها ودافعت بدون كلل وملل ومساندة الليبيين لتجاوز هذه الازمة والعمل بكل جدية وصدق عن سيادة ليبيا وأوقفت التدخل الأجنبي في شؤون الليبيين.

مصر الشقيقة الجارة أيها السادة،، شجعت الليبيين على التقارب وتبادل وجهات النظر واحتضنت ورعت ارضها الخالدة لقاءات مختلفة بين الأطراف للدفع نحو توافق ليبي ليبي بهدف الوصول الى حلول نهائية للانقسام السياسي الذي اثر سلبا على حياة المواطن الليبي.

مصر الشقيقة تدفع باتجاه احترام إرادة الليبيين في تقرير من يحكمهم عبر صناديق الاقتراع وتشريعها الدائم والمستمر على تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في اقرب الأجال قد تواصلت مع الجميع سياسيين وعسكريين وفاعلين اجتماعيين دون وسطاء ومهدت لكل اللقاءات لأجل الوصول الى توافق ليبي ليبي ليبي المنشأ والصياغة والهدف ينهي حالة الصراع، وبالفعل قد حصل تقارب كبير بين مجلس النواب والدولة من نتائج هذا اللقاء، حيث تم الاتفاق على الإسراع في انجاز المسار الدستوري والعمل بكل ما يلزم للوصول الى انتخابات رئاسية وبرلمانية في اقرب الآجال.

ولا انسى، ان أوجه التحية والشكر الجزيل لمصر رئاسة وشعبا وكل من سعى ويسعى لوصول الليبيين الى انهاء حالة الصراع ودعم الاستقرار والامن في بلادنا في هذه المرحلة ودعم الاتفاق الليبي.

التحية والشكر لكل الدول الصديقة والشقيقة المساندة لنا من اجل حل الازمة الليبية كما لا انسى ان اشكر السيد عبدالله باثيلي الممثل الخاص للأمين العام في ليبيا وبحثة الأمم المتحدة والدعم في ليبيا الذي بعث يوم الامس برسالة جاء فيها دعمه للاجتماع بين المجلسين وان البعثة على أهبة الاستعداد لدعم جميع المبادرات الرامية الى تحقيق توافق ليبي ليبي، وان هناك حاجة ماسة الى مؤسسات جديدة شرعية، وانه يتطلع الى نتائج هذا الاجتماع، وكيف يمكن للأمم المتحدة ان تساعد في تنفيذها.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته