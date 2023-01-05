«بلحاج» في ملتقى اسطنبول: علينا تحرير الليبيين من أسر المراحل الانتقالية

أكد أمير الجماعة الليبية المقاتلة عبدالحكيم بلحاج، خلال ملتقى اسطنبول، الذي دعا له الإخواني علي الصلابي، أنه يجب “علينا بحث إمكانية إجراء الانتخابات في ليبيا، وتحرير الليبيين من أسر المراحل الانتقالية”.

وقال «بلحاج» خلال كلمته في الملتقى؛ إن “ليبيا تمر بأزمة حقيقية وممتدة منذ أكثر من عشر سنوات”.

وتابع؛ أن “التدخل الأجنبي لم يحقق أي نجاح لليبيين، ويُشعل الحرب منذ عام 2011م حتى اليوم”.

وأشار بلحاج، إلى أنه يجب “علينا أن نعزل ونواجه من يستنجد بالأجنبي لتحقيق مصالح خاصة، وللاعتداء على أطراف ليبية لأسباب شخصية”.

وختم موضحًا أن “‏‎واقعنا لم يعد ملكَ الليبيين فقط، فهناك أطراف إقليمية ودولية لها مخاوف ومصالح في ليبيا”.