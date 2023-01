تقرير تحليلي: دور مصري عربي منتظر خلال العام 2023 لمعالجة أزمة ليبيا

ليبيا – نبه تقرير تحليلي نشره موقع “أهرام أون لاين” الإخباري المصري الناطق بالإنجليزية لأهمية الدور المصري – العربي خلال العام 2023 لمعالجة أزمة ليبيا.

التقرير الذي تابعته وترجمت الأهم من مضامينه صحيفة المرصد، أوضح أن هذا الدور لا بد أن يتمحور حول مواجهة العرب لواقهم المتمثل في الأزمات العديدة ومنها الليبية، في ظل سياسات تركيا العدائية المستمرة في شرق البحر الأبيض المتوسط ومنطقتي شمال إفريقيا والقرن الأفريقي.

ونبه التقرير لمخاطر انهيار الدولة والتدخلات الأجنبية اللاحقة في ليبيا المتسببة في انتشار الإرهاب والجماعات والميليشيات المسلحة وتفاقم ظاهرة الهجرة غير الشرعية، فضلًا عن تضرر منطقة الساحل بأكملها بشكل خاص من هذه الآفات، في وقت سيسهم فيه إعادة الاستقرار في فرضه بشكل أوسع.

وتطرق التقرير لإمكانية استخدام الثقل المصري الجزائري لتعزيز الاستقرار في ليبيا.

