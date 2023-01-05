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أبوزريبة يؤكد أهمية التدريب لرفع قدرات وكفاءة الشرطة

تم النشر منذُ 14 ثانية
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن| رصد

عقد وزير الداخلية بالحكومة الليبية، اللواء عصام أبوزريبة، اجتماعا مع مدير فرع الإدارة العامة للتدريب بالمنطقة الشرقية العميد خميس الوزان.

وبحث الاجتماع الذي عقد بديوان الوزارة بمدينة بنغازي، سير العملية التدريبية في كافة المؤسسات التابعة للإدارة والصعوبات التي تواجهها والعمل على تذليلها بما يساهم في الارتقاء بمستوى التدريب لكافة منتسبي الوزارة بالمنطقة الشرقية.

وأكد الوزير على أهمية التدريب للرفع من قدرات وكفاءة أعضاء الشرطة، مثمنا الجهود التي تبذلها الإدارة في ظل التحديات الموجودة خلال هذه الفترة.

بدوره، أكد مدير الإدارة على حرص الإدارة في تنفيذ المهام الموكلة إليها من الوزير للرفع من كفاءة منتسبي الوزارة مما يساهم بالارتقاء بمستوى الأداء.

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الوطن الليبية

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