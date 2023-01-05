في لقاء إسطنبول..بلحاج يقترح إجراء انتخابات في ليبيا كافة ويعلن رفضه للحرب

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اقترح رئيس حزب الوطن، القيادي السابق فيما يعرف بـ”الجماعة الليبية المقاتلة” عبدالحكيم بلحاج إجراء الانتخابات في كامل ربوع ليبيا.

‏‎ وأضاف بلحاج خلال اللقاء التشاوري الذي عُقد في إسطنبول :”لابد أن نبحث عن كيفية يمكن أن نحرر الليبيين من أسر المراحل الانتقالية، فلا يمكن أن تستمر حالة الفراغ، وحالة الاستقطاب التي لن تكون نهايتها إلا الحرب ونزاع الليبيين”.

‏‎وتابع :”إن استطعنا اليوم تفهم مخاوف جميع الأطراف والاستماع لها، يمكن الوصول لإيجاد مشتركات وطنية تؤسس لتفاهم وطني واسع يقود لإجراء الانتخابات”.

‏‎وأشار إلى أن الحلول الفردية لن تسهم في إيجاد حل، فاليوم يجب تجنب أي اجراءات تصعيدية صادرة عن تجمعات أو أطراف سياسية ضد آخرين تؤدي في انهاية لعودة الحرب والعداء بين الليبيين.

‏‎وذكر رئيس حزب الوطن :”واقعنا اليوم وللأسف لم يعد ملكَ الليبيين فقط، هناك أطراف إقليمية ودولية لها مخاوف ومصالح في ليبيا، فما يتفق مع مصالح الليبيين يمكن أن نوجد معهم صيغ تفاهم وتعاون كأطراف محلية فاعلة”.

واشترط بلحاج أن تدعم تلك الأطراف دعم واضح للانتخابات وللحل السلمي في ليبيا، ولكن في نفس الوقت علينا أن نعزل ونواجه من يستنجد بالأجنبي لتحقيق مصالح خاصة وللاعتداء على أطراف ليبية لأسباب شخصية.

‏‎وأوضح أن التدخل الأجنبي لم يحقق أي نجاح لليبيين، دعونا نراجع تاريخ هذا التدخل، منذ 2011 إلى اليوم، قد يوقف الحرب صحيح، ولكنه أيضا يشعلها، إن لم نتفق أننا في حاجة لعهد وطني يمنع عودة الحرب.

وأكد رئيس الحزب أن قرار الحرب والسلم لن يكون وطنياً ولن يكون بأيدينا، وبالتالي فأي محاولات لتشكيل واقع سياسي جديد في ليبيا ستكون مصيرها الهزيمة والسقوط أمام تحرك أجنبي يشعل الحرب في ليبيا.

وقال :”اليوم لدينا جهود يبذلها المبعوث الأممي الجديد والذي يفترض أنه وقف على إخفاقات من سبقه من مبعوثين أممين إلى ليبيا، أرى أن مساعدة البعثة الأممية في تصحيح مسارها وأن تصبح أكثر فاعلية في مسار الدعم والمشورة لليبيين والذي انشئت من أجلها البعثة”.

وأفاد بلحاج :”توجه هذا التجمع إلى البعثة والتأكيد على أهمية دعمها لإجراء الانتخابات ومساعدة الليبيين على الانتقال السلمي للسلطة سيكون فرصة لممارسة ضغط على البعثة الأممية بأن هناك تنوع في ليبيا وأن هناك مبادرات يمكنها الدفع بحل للأزمة الليبية”.

‏وتابع :”‏‎ما لم نتفق على أن نوسع حواراتنا ولقاءاتنا مع كافة الأطراف الليبية، فإن حالة الاستقطاب والمواجهة ستتواصل”.

وأضاف رئيس الحزب :”لنعلن برنامجاً واضحاً يخدم هذا الهدف، ومن أراد أن يتبناه فهو معنا، ‎لا للحرب نعم للانتخابات، المصلحة العليا لليبيا فوق كل مصالحنا، الحوار طريق وحيد لإنهاء الأزمة”.

وشدد بلحاج على أن التدخل الأجنبي الذي يوقع بين الليبيين مرفوض وأي محاولات لإطالة المراحل الانتقالية مرفوضة، والحل في الذهاب لانتخابات تغير الواقع الحالي وليتحمل الليبيون مسؤولية خياراتهم في أي انتخابات قادمة يجب أن يكون للجميع الحق في الترشح لها.