باشاغا يوجه بدراسة إنشاء طابعة خاصة بوزارة التعليم

وجه رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا وزارة التعليم بالشروع في إعداد دراسة لإنشاء طابعة خاصة بوزارة التربية والتعليم لتوفير احتياجاتها من كتب ومطبوعات ومستلزمات مدرسية.

جاء ذلك خلال اجتماع باشاغا اليوم الخميس مع وزير التربية والتعليم جمعة خليفة الجديد، ومدير مكتب الوزير وشؤون الديوان عبدالحفيظ محمد عبدالحفيظ، ورئيس لجنة طباعة الكتاب المدرسي محمد علي المهشهش، وعضو لجنة طباعة الكتاب المدرسي رفيق عوض الشلوي.

وأوصى باشاغا بدراسة العروض المقدّمة من المطابع الوطنية لطباعة الكتاب المدرسي للعام الدراسي 2023 – 2024 واختيار الأفضل منها ومراجعتها من حيث الدقة والجودة

وتناول الاجتماع الخطوات التي اتخذتها الوزارة لتوفير الكتاب المدرسي للعام الدراسي 2024 ـ 2023 وعرض نتائج زيارات المطابع المتخصصة في طباعة الكتب المدرسية في كل من طرابلس ومصراتة والزاوية وبنغازي والبيضاء، ومناقشة عرض مقدم من مصانع محلية لصناعة المقاعد الدراسية، وآلية سد العجز في عدد المعلمين، وتوفير وسائل نقل للمفتشين التربويين، وتجهيز معامل الحاسوب والمختبرات المعملية بجميع مؤسسات التعليم، والاستمرار في صيانة المرافق التعليمية في كل المدن والبلديات.