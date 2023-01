أهرام أون لاين: أي تنسيق ديبلوماسي بين القاهرة وأثينا مفضٍ لمعالجة أزمة ليبيا

ليبيا – سلط تقرير تحليلي نشره موقع “أهرام أون لاين” الإخباري المصري الناطق بالإنجليزية الضوء على أهمية تعزيز التنسيق الديبلوماسي المصري – اليوناني.

التقرير الذي تابعته وترجمت المقتضب المرتبط بالسياق الليبي منه صحيفة المرصد، أكد أن هذا التنسيق مفضٍ بالضرورة إلى مبادرة للتغلب على المأزق السياسي في البلاد في ظل استمرار عدم الاستقرار فيها.

واضاف التقرير: إن هذا التنسيق المنتظر سيكون تأكيدًا لمواقف القاهرة وأثينا الرافضة لاتفاقية الأتراك مع حكومة تصريف الأعمال برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

ترجمة المرصد – خاص

