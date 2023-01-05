عقيلة والمشري يُعلنان من القاهرة أن التوافق حول خارطة الطريق سيكون خلال لقاء في منطقة داخل ليبيا

القاهرة 05 يناير 2023 (وال)- قال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إن الانتخابات هي الهدف، وستكون ممكنة بعد التوافق التام على القوانين المنظمة لها بين مجلسي النواب والدولة.

وأضاف صالح – في مؤتمر صحفي مشترك اليوم الخميس – مع رئيس مجلس الدولة خالد المشري بحضور رئيس مجلس النواب المصري في القاهرة، أن الانتخابات ستكون ممكنة متى توفرت الإجراءات اللوجستية والأمنية، مشددًا على الحاجة لسلطة موحدة لإجراء الانتخابات.

وأوضح صالح أن الوصول لهذا التوافق حول خارطة الطريق، سيكون خلال لقاء في منطقة داخل ليبيا.

من جهته، رُغم كشفه عن التوافق بين المجلسين بشأن مشروع الوثيقة الدستورية إلا أن المشري كرر مجددًا القول بإستثناء بند أو بندين لم يكشف عنهما.

وقال المشري إنه جرى الاتفاق على وضع القوانين الانتخابية بتوافق تام بين المجلسين، لكنه أضاف “حال عدم حدوث ذلك تعرض القوانين للاستفتاء وسماع رأي الشعب مصدر السلطات”.

ووصف المشري هذه المرحلة بــ ” المتقدمة جدًا ” قائلا ” أنهينا الكثير من الجدل، واستطعنا وضع العربة على سكة الانتخابات والوصول إليها بأسرع وقت”. (وال)

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