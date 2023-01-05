وزارة الاقتصاد توقف استيراد الحيوانات الحية واللحوم المجمدة من الهند وفرنسا

أخبارليبيا24

دعت وزارة الاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية اليوم الخميس، الموردين إلى وقف استيراد الحيوانات الحية واللحوم المجمدة من الهند وفرنسا.

وقالت الوزارة في الخطاب الذي نشرته وتابعته “أخبارليبيا24” ، إن وقف استيراد الحيوانات الحية واللحوم المجمدة من الهند وفرنسا جاء لأسباب شرعية وصحية وفنية.

وذكر مصدر بمركز الرقابة على الأغذية والأدوية في تصريحت صحفية، وجود كميات كبيرة، مستوردة من لحوم الجواميس، مصدرها دولة الهند موجودة في ليبيا، محذراً من خطوره تناول هذه اللحوم.

وشدد المصدر على مركز الصحة الحيوانية والجهات المسؤولة بعدم إعطاء الإذن للتجار لاستيراد هذه اللحوم غير المطابقة للمواصفات الليبية.