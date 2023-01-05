مصلحة الجمارك: ضبط أكثر من مليون ونصف قرص مخدر بميناء الخمس 

أكد الناطق الرسمي باسم مصلحة الجمارك فهمي الماقوري، أن “قسم مكافحة التهريب والمخدرات بالخمس تمكن من ضبط كمية كبيرة من الأقراص المخدرة والمستوردة عبر ميناء الخمس البحري”.

وقال الماقوري، إن “الكمية المضبوطة تقدر بـ (1.560.000) قرصا مخدرا؛ مدرجة حسب جدول المواد المخدرة”.

وأشار إلى أن “هذه الضبطية تأتي بالتنسيق المباشر بين قسم مكافحة التهريب والمخدرات الخمس ومركز جمرك ميناء الخمس البحري”.

وأردف الناطق الرسمي باسم مصلحة الجمارك أنه “من ضمن المضبوطات كمية من المحاليل الطبية غير صالحة للاستهلاك البشري تقدر بنحو (4975) قنينة”.

وأوضح أن “النيابة العامة أمرت بإتلاف الكمية المضبوطة؛ بعد استكمال كافة إجراءات الضبط”.