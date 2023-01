ذا ديلي ميل تتابع قضية صديق الأمير هاري المشتبه بممارسته الارتزاق في ليبيا

ليبيا- تابع تقرير استقصائي نشرته صحيفة “ذا ديلي ميل” البريطانية قضية صديق الأمير هاري المشتبه به من قبل السلطات المالطية في ممارسة الارتزاق في ليبيا.

التقرير الذي تابعته وترجمت المهم من مضامينه صحيفة المرصد، أوضح أن “جاك مان” صديق لعبة “البولو” للأمير هاري تم توقيفه في مطار مالطا الدولي قبل لحظات من ركوبه طائرة خاصة متجهة إلى ليبيا، للاشتباه في أنه مرتزق في الأخيرة بعد أن شككت الشرطة المالطية بإدعائه انخراطه في مهمة لتقديم تدريب طبي.

وبين التقرير أن الخارجية البريطانية تنصح رعاياها بعدم السفر إلى ليبيا، في وقت ظهر فيه “مان” الضابط السابق في سلاح الفرسان البريطاني مؤخرًا في الحلقة الـ4 من فيلم “ساسسكسز” الوثائقي المذاعة عبر تطبيق “نيتفلكس” بعنوان “هاري” و”ميغان”.

وأضاف التقرير: إن الرجلين تعرفا على بعضهما في الأكاديمية العسكرية الملكية “ساندهيرست”، فيما تمت الإشارة إلى “مان” لكونه من بين مجموعة من الرجال الأثرياء والمتميزين ممن شكلون الدائرة المقربة من الأمير “هاري”. مؤكدًا أنه أسس بعد خدمته بالعراق وأفغانستان شركة “ألما ريسك” الأمنية في العام 2015.

وتابع التقرير: إن “مان” عمل سابقًا بصفة مدير قطري في ليبيا لشركة “إيجيس” الأمنية البريطانية. مشيرًا إلى أنه نجل المرتزق السابق “سيمون مان” العامل سابقًا في قوة عسكرية خاصة تابعة للجيش البريطاني المتورط في الإطاحة بحكومة غينيا الأستوائية في العام 2004.

ونقل التقرير عن “مان” الابن قوله: “لم نواصل الرحلة من مالطا إلى ليبيا بناء على نصيحة من سلطات الهجرة المالطية لتصحيح أوراقنا قبل السفر من وقتها صعودًا، وتم حل القضية في غضون 5 أيام، وأكدت الأمم المتحدة عدم وجود خرق للعقوبات وشكرتي حرة في في تقديم التدريب”.

وأضاف “مان” قائلًا: “لقد زرت ليبيا سابقا بصفتي مستشارًا أمنيًا خاصًا وأي إيحاء بأن هذا المشروع يتضمن مرتزقة غير صحيح بشكل قاطع وسيكون ضارًا بي شخصيًا ومهنيًا”. فيما علمت الصحيفة البريطانية أن الوثائق المحمولة من قبله ومن معه الصادرة من جهات ليبية معنية تم النظر فيها.

ووفقًا لمصادر مالطية رفيعة المستوى تشير الوثائق لتقديم تدريب متقدم على مكافحة الإرهاب للقوات الخاصة الليبية، في وقت طلب فيه المالطيون توضيحات من الأمم المتحدة للتيقن من عدم وجود انتهاك لحظر الأسلحة والتدريب العسكري الذي تفرضه الأمم المتحدة.

وقال مصدر مالطي: “أوراق الليبيين كانت سيئة الصياغة، ما جعل الأمر يبدو انتهاكًا القواعد، وبعد ذلك تأكدنا من العكس فالوثائق كانت مضللة”.

ترجمة المرصد – خاص

