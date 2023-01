قال عضو رابطة ضحايا ترهونة عبدالحكيم أبونعامة إن أعداد ضحايا المقابر الجماعية الذين جرى التعرف عليهم عبر تحليل الحمض النووي بلغ مايقارب الـ190 ضحية.

أبونعامة وفي مداخلة مع الأحرار ذكر أنّ المتهمين لايازالون خارج نطاق العدالة دون محاسبة، وهم يتواجدون في دول الجوار والمناطق المجاورة لمدينة ترهونة.

وأبدى أبونعامة استغرابه من صمت حكومة الوحدة الوطنية وعدم التفاتها لهذا الملف، إلى جانب عدم القبض وملاحقة المتورطين في هذه الجرائم.

وكانت رابطة ضحايا ترهونة أعلنت التعرف على هوية المفقود “عبدالمقسط العلاقي” عبر مطابقة تحاليل الحمض النووي، وهو من مواليد 1995 اخطفته مليشيا الكاني في مدينة ترهونة عام 2018 عثر على جثمانه في موقع “القابينة”.

المصدر: قناة ليبيا الأحرار

The post قرابة 190 جثمان.. رابطة ضحايا ترهونة تتحدث عن أعداد الضحايا المتعرف عليها appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار