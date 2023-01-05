البحث الجنائي ضبط “ساحرة” نصبت على فتاة قاصر واستولت على 200 ألف دينار

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كشفت مديرية أمن طرابلس اليوم الخميس أن البحث الجنائي تمكن من ضبط مطلوبة تمتهن السحر نصبت على فتاة قاصر.

وذكرت المديرية أن بلاغًا تقدم به أحد المواطنين لمركز شرطة الفرناج في 24 ديسمبر المنصرم ضد مجهولين قاموا بالنصب على إبنته القاصر.

وأوضحت المديرية أن المشتكي أكد انه تم التواصل مع ابنته عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي حيث تمكنت الجانية من إقناعها بأنها معالجة روحانية تمتلك قدرات وبإمكانها حل المشاكل وفك السحر.

وأضافت مديرية أمن طرابلس، أن المواطن صاحب الشكوى أفاد أن هذا الأمر انتهى إلى الاستيلاء على مبلغ مالي تجاوز قيمته 200 ألف دينار.

وأفادت المديرية أنه تم تشكيل فريق عمل تمكن خلال ساعات من جمع معلومات على المشتبه بها والتي تبين أنها من ذوي السوابق في وقائع النصب وأنها تمتلك صفحة على موقع “فيسبوك” باسم الشيخة عائشة المجذوب (الدكتورة).

وأكدت المديرية أن المتهمة قدرتها على أعمال السحر المغربي المستعمل في جلب الحبيب ومعالجة سحر التفريق بين الأزواج و غيرها من أعمال مخالفة للقانون وللشريعة الإسلامية.

وبينت مديرية أمن طرابلس انه في 29 ديسمبر تمكن أعضاء مكتب البحث الجنائي من القبض على المشتبه بها وبسماع أقوالها اعترفت بقيامها بعدة عمليات نصب من خلال استغلال و ابتزاز ضحاياها لتحقيق الكسب المادي.

وأوضحت المديرية أنه تم استرجاع بعض الممتلكات التي تم شرائها بالمبلغ المالي المتحصل من عملية النصب وأحيلت المشتبه بها إلى مركز الشرطة المختص لعرضها على النيابة العامة.

وأكدت مديرية الأمن، أن رجال البحث الجنائي لازالوا يقومون بمتابعة الجرائم المرتكبة باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي.