وزير صحة ‘الوحدة’ يشارك في حتفالية للمجلس العربي للاختصاصات الصحية بالأردن

تسلّم نائب رئيس مجلس الوزراء- وزير الصحة المكلف بحكومة الوحدة رمضان أبوجناح، ظهر اليوم، دعوة رسمية من وزير الصحة الأردني- رئيس الهيئة العليا للمجلس العربي للاختصاصات الصحية، لحضور احتفالية بمناسبة الذكرى التأسيسية الـ 45 لإنشاء المجلس.

وتسلّم الوزير الليبي الدعوة من منسق عام ليبيا بمجلس التخصصات الصحية «جبريل هويدي»، بحضور وكيل وزارة الصحة لشؤون المراكز الطبية «توفيق الدرسي».

وسيشارك في الاحتفالية المؤسسين، ووزراء الصحة العرب، ورئيس جامعة الدول العربية، وشركاء المجلس، فضلا عن أعضاء الهيئة العليا، واللجان التنفيذية للمجالس العلمية، وسوف يتخلل الاحتفالية احتفاء بالمتخرجين من برامج المجلس العربي للعام 2022، وتكريم المتفوقين منهم.

وسيجري تكريم الخريجين من دولة ليبيا، باعتبارها إحدى الدول المؤسسة للمجلس، ويمثل عدد الأطباء الليبيين المنخرطين في المجلس ثاني أكبر عدد من الأطباء المنخرطين من الدول الأخرى.