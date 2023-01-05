العامة للكهرباء: تواصل أعمال العمرة للوحدة الغازية الأولى بمحطة كهرباء الخمس

العنوان – الخمس

أكدت الشركة العامة للكهرباء اليوم الخميس، تواصل أعمال العمرة الجسيمة للوحدة الغازية الأولى بمحطة كهرباء الخمس.

وأوضحت الشركة عبر حسابها على “فيسبوك” أنه تم فك عمود المولد الخاص بالوحدة بجهود فنيي ومهندسي إدارة المحطة بمساعدة خبراء من شركة “GE” الأمريكية.

وأضافت الشركة العامة للكهرباء أنه سيتم الدخول بالوحدة على الشبكة العامة حسب الجدول الزمني المحدد وذلك بعد الانتهاء من أعمال العمرة الجسيمة.

وأشارت الشركة إلى أن هذه الأعمال تأتي في إطار الجهود المتواصلة والمستمرة لدعم الشبكة الكهربائية والاستفادة من القدرات التوليدية الكاملة لهذه المحطة .