الدبيبة: وزارة الداخلية في حكومتنا تعمل على إعادة بناء نفسها عبر تأهيل ملاكاتها

ليبيا – شارك رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة في احتفالية تخريج الدفعة الـ20 من منتسبي الإدارة العامة للأنشطة المضادة وقوة التدخل والسيطرة.

بيان صحفي صدر عن المكتب الإعلامي للدبيبة اطلعت عليه صحيفة المرصد، أوضح أن عدد الخريجين ممن احتضن معهد تدريب الشرطة احتفالية تخريجهم بلغ 300.

ووفقًا للبيان، أشاد الدبيبة بالعمل الذي تقوم به وزارة الداخلية في حكومته بتأهيل ملاكاتها عبر التدريب المستمر لإعادة بناء الوزارة.

